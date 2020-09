Vuelve "Dancing with the Stars" pese a la pandemia

AJ McLean de los Backstreet Boys en el iHeartRadio Music Festival en el T-Mobile Arena, Las Vegas, EEUU, 20 septiembre 2019. REUTERS/Steve Marcus/Imagen de archivo

LOS ÁNGELES, 8 sep (Reuters) - No habrá audiencia en el estudio, ni bailes grupales ni un palco donde se congreguen las celebridades y sus parejas.

Pero estarán presentes los tangos y valses habituales y los bailarines no usarán mascarillas cuando el programa de televisión “Dancing with the Stars” vuelva la semana próxima con Derek Hough como nuevo juez.

“Si quieres saber que estás en medio de la pandemia, hay un millón de lugares a los que puedes ir. Lo que queremos es darte un respiro de eso y simplemente entretenerte durante dos horas”, dijo a Reuters Rob Mills, el ejecutivo que supervisa el programa en el canal de televisón ABC.

La producción de películas y programas de televisión de Estados Unidos está volviendo tentativamente bajo pautas de seguridad complejas, después de una suspensión de cinco meses durante la pandemia de coronavirus.

Hacer el espectáculo de baile de salón en Los Ángeles con múltiples concursantes, música y el trabajo de un socio cercano resultó una tarea especialmente desalentadora, pero los productores dijeron que nunca contemplaron desechar la nueva temporada.

“El espectáculo volverá a ser mucho más sobre la pareja y el baile. Lleva el espectáculo de vuelta al núcleo de lo que realmente se trata”, dijo el productor ejecutivo Andrew Llinares.

“Dancing with the Stars”, realizado por el brazo de producción de BBC Studios en Los Ángeles, volverá el 14 de septiembre para la temporada 29 en ABC. El nuevo set elimina las audiencias, los jueces estarán a unos 2,4 metros de distancia y cámaras remotas capturarán los ensayos.

Los 15 bailarines y 15 celebridades serán evaluados por COVID cinco veces por semana. El equipo usará mascarillas y también se someterá a pruebas periódicas.

“Si una celebridad da positivo, lamentablemente eso signifique está fuera de la competencia”, dijo Llinares.