Principales ganadores de los premios Emmy 2020

20 sep (Reuters) - La entrega anual de los premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión, fue realizada el domingo por la noche en una ceremonia virtual conducida por Jimmy Kimmel desde Los Ángeles.

FOTO DE ARCHIVO. La actriz Zendaya posa para la prensa antes de los 25° Critics Choice Awards, en Santa Mónica, California, EEUU. 12 de enero de 2020. REUTERS/Danny Moloshok

A continuación, una lista de los ganadores en las principales categorías:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

“Succession” (HBO)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

MEJOR SERIE LIMITADA

“Watchmen” (HBO)

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Jeremy Strong, “Succession”

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Zendaya, “Euphoria”

MEJOR ACTRIZ, SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Regina King, “Watchmen”

MEJOR ACTOR, SERIE LIMITADA O PELÍCULA

Mark Ruffalo, “I Know This Much is True”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DRAMÁTICA

Julia Garner, “Ozark”

MEJOR ACTOR DE REPARTO, SERIE DRAMÁTICA

Billy Crudup, “The Morning Show”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

MEJOR ACTOR DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”