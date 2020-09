Programa de TV "Keeping Up with the Kardashians" culminará tras 14 años

Kim Kardashian habla en un Congreso Mundial de Tecnología de la Información (WCIT 2019) en Ereván. 8 de octubre de 2019. Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

LOS ÁNGELES, 9 sep (Reuters) - El reality show de televisión estadounidense que lanzó a la fama a Kim Kardashian y a su familia culminará en 2021 después de 14 años, informó la cadena E!.

“Keeping Up with the Kardashians”, que ayudó a que Kim Kardashian y a sus hermanas Kylie, Kendall, Khloe y Kourtney se hicieran famosas y lanzó sus carreras en el negocio de la moda y la belleza, emitirá su última temporada a principios del año próximo, dijeron la cadena y la familia el martes.

“Con gran pesar nos despedimos de ‘Keeping Up with the Kardashians’. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial”, dijo la familia en las redes sociales.

No dieron razones para la decisión, pero E! dijo en un comunicado que respetaba “la decisión de la familia de vivir su vida sin nuestras cámaras”.

“Keeping Up with the Kardashians” debutó en 2012 y generó 12 series derivadas. Las audiencias han disminuido en los últimos años a menos de 1 millón desde los 4 millones en el apogeo de fama del programa. E! es parte de NBC Universal, unidad de Comcast Corp.

El programa narra la vida personal y profesional de la familia de California, incluido el matrimonio de Kim Kardashian con el rapero Kanye West, un robo a mano armada en París, la separación de Khloe Kardashian del jugador de baloncesto Lamar Odom y la transición del patriarca de la familia Bruce Jenner a Caitlyn Jenner.