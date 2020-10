Djokovic sigue lamentando no haber ganado este año el Abierto de EEUU ni Roland Garros

BELGRADO, 22 oct (Reuters) - Novak Djokovic dijo el jueves que lamenta no haber podido ganar ni el Abierto de Estados Unidos ni Roland Garros en su intento por convertirse en el jugador con mejor palmarés de la historia, a pesar de que aseguró haber mostrado en 2020 parte de su mejor repertorio tenístico.

Luego de ganar el Abierto de Australia en enero, el serbio fue descalificado del US Open por golpear sin intención a una jueza de línea con una pelota durante su partido de cuarta ronda con Pablo Carreño Busta. Poco después fue derrotado por Rafael Nadal en la final de Roland Garros.

Djokovic tiene 17 títulos de Grand Slam, mientras que Nadal y Federer suman 20 cada uno.

“Hay un lamento persistente por no haber ganado el Abierto de Estados Unidos ni Roland Garros este año”, dijo un barbudo Djokovic a periodistas bajo un fuerte sol en su academia de tenis en el centro de Belgrado.

“Estuve en un nivel sobresaliente en ambos eventos, pero al llegar a la final del Abierto de Francia fui derrotado por un jugador que fue mucho mejor ese día (...) En lo que respecta al Abierto de Estados Unidos, me metí en una situación desafortunada y fui descalificado”, añadió.

Pero el serbio dijo que el balance es positivo.

“Solo he perdido un partido en toda la temporada y he jugado parte del mejor tenis de mi vida”, destacó.

Djokovic descartó también estar especialmente presionado para superar a Nadal y Federer en esta carrera a tres vías por convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos.

“La presión ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo y he aprendido a lidiar con ella”, sostuvo. “Recibes golpes físicos y mentales en el camino, pero todo es parte de la curva de aprendizaje (...) Si me retirara ahora estaría feliz con todo lo que he logrado, pero todavía disfruto competir y cada torneo en el que participo me da mucha motivación y alegría”.