Muguruza está lista para volver a brillar en París

FOTO DE ARCHIVO. La tenista española Garbine Muguruza celebra tras ganar sus cuartos de final ante la bielorrusa Victoria Azarenka, en el Abierto de Italia, en Roma, Italia. 19 de septiembre de 2020. Pool vía REUTERS/Clive Brunskill

25 sep (Reuters) - La previsión meteorológica indica que habrá viento y lluvia durante el Abierto de Francia, pero llueva o haga sol, la española Garbiñe Muguruza asegura que estará lista para afrontar los retos que se le presenten en la próxima quincena.

La tenista nacida en Venezuela ganó el título en 2016 y Wimbledon un año más tarde, y recuperó su mejor versión al comienzo de este año, cuando alcanzó la final del Abierto de Australia.

Puede que esté en el puesto 15 del ranking mundial, pero Muguruza tiene sin duda credenciales de Grand Slam y su poder natural podría desplegarse sobre las canchas de arcilla parisinas, que la obligarán a jugar seguramente fuerte y lento.

Asimismo, la tenista de 26 años tampoco se quejará del clima otoñal, pese a estar más acostumbrada a jugar con el sol en sus espaldas.

“No estoy sorprendida, porque creo que en abril, que es cuando suelen disputarse los torneos (de tierra batida), el tiempo puede ser así”, dijo a periodistas el viernes.

“Jugué muchos años en los que el torneo estaba algo lluvioso y gris. Me fue bien. No me preocupa demasiado el tiempo. Sé que va a ser complicado, pero estoy feliz de estar aquí. Lo veo de forma positiva, el hecho de que todavía se pueda celebrar otro Grand Slam”, agregó.

Muguruza se preparó para Roland Garros con una buena racha en Roma, donde batió a Coco Gauff, Johanna Konta y Victoria Azarenka, antes de perder en una disputada semifinal frente a Simona Halep, otra exganadora del Abierto de Francia.

Ahora está de vuelta con su compatriota Conchita Martínez como entrenadora tras un corto paréntesis en su carrera y parece estar resurgiendo de nuevo.

“Creo que estoy en un buen momento ahora”, dijo Muguruza, que se estrenará en París contra la eslovena Tamara Zidansek.