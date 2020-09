Pliskova vence a debutante egipcia Sherif y avanza en Roland Garros

La tenista checa Karolina Pliskova en acción durante su partido contra la egipcia Mayar Sherif en el Abierto de Francia en Roland Garros, París, Francia. 29 de septiembre, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARÍS, 29 sep (Reuters) - La tenista checa Karolina Pliskova, segunda preclasificada, se recuperó de un pésimo primer set para superar a la egipcia Mayar Sherif por 6-7 (7-9), 6-2 y 6-4 en la primera ronda del Abierto de Francia.

Pliskova cometió 27 errores no forzados y seis dobles faltas en el set inicial. “Mejor no hablemos de mi nivel. Tengo mucho por mejorar, pero las cosas son como son y estoy en la segunda ronda, que es lo importante”, sostuvo la ex número uno del mundo.

Sherif, de 24 años y quien jugaba en el cuadro principal de un torneo del Grand Slam por primera vez en su carrera, complicó a Pliskova con su servicio, especialmente en el set inicial.

Las cosas cambiaron en el segundo parcial, en el que la checa quebró el saque de su rival tres veces. En el set definitivo, Pliskova cerró el partido con su quinto as.

En la próxima ronda, la checa se medirá con la campeona del 2017, Jelena Ostapenko.

En tanto, la local Kristina Mladenovic desperdició una ventaja de 5-1 en el set inicial y terminó cayendo ante la alemana Laura Siegemund por 7-5 y 6-3.

En otro de los partidos de primera ronda, la estadounidense Sofia Kenin venció a la rusa Liudmila Samsonova por 6-4, 3-6 y 6-3.