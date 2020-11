Medvedev vence Zverev em Paris e conquista 3º título de Masters

Medvedev segura seu troféu em Paris. REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - O russo Daniil Medvedev garantiu seu terceiro título de Masters ao derrotar o alemão Alexander Zverev por 5-7, 6-4 e 6-1 na final de Paris, neste domingo.

O terceiro cabeça-de-chave, que também derrotou Zverev na final de Xangai no ano passado, voltou com força para conquistar o primeiro título do ano.

Medvedev, de 24 anos, teve mais energia no set decisivo e aproveitou ao máximo as oportunidades contra um inconsistente Zverev, que tinha vencido cinco dos seis confrontos anteriores entre eles.

Uma dupla falta deu ao russo seu oitavo título na ATP, após duas horas e sete minutos de partida.