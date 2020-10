REUTERS/Charles Platiau

PARIS (Reuters) - O tenista espanhol Rafael Nadal superou o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, por 6-0 6-2 7-5, na final do Aberto da França neste domingo, conquistando o 20º título de Grand Slam de sua carreira.

Com seu 13º triunfo em Roland Garros, um recorde, o número dois do mundo, Nadal, está agora empatado com o suíço Roger Federer como o jogador com mais títulos individuais masculinos de Grand Slams.