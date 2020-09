Djokovic dice descalificación Abierto de EEUU es "una gran lección" que nunca olvidará

FOTO DE ARCHIVO. El tenista serbio Novak Djokovic pide disculpas a una jueza de línea a la que golpeó con una pelota en el Abierto de Estados Unidos. Mandatory Credit: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

14 sep (Reuters) - El número uno del mundo, Novak Djokovic, dijo que no puede garantizar que no cometerá un error similar al que lo llevó a ser descalificado en el Abierto de Estados Unidos por golpear a una jueza de línea con una pelota, pero confía en que el incidente no afecte su tenis en el futuro.

El serbio fue descalificado en la cuarta ronda del torneo jugado en Nueva York cuando golpeó una pelota por frustración tras ceder su servicio en el primer set del partido contra el español Pablo Carreño Busta, impactando a la jueza de línea en la garganta y provocando que cayera al piso.

“No puedo prometer o garantizar que nunca haré algo similar en mi vida”, dijo Djokovic el lunes en rueda de prensa en el Abierto de Italia.

“Estoy tratando de ser la mejor versión de mí mismo dentro y fuera de la cancha y entiendo que tengo arrebatos y esta es la personalidad y el jugador que siempre he sido”, sostuvo. “Voy a asimilar esto lo más profundamente posible para mí como una gran lección”.

Tras el incidente, los organizadores del torneo confirmaron que Djokovic fue multado con 250.000 dólares, su premio en metálico por llegar a la cuarta ronda. El jugador de 33 años también fue multado con 10.000 dólares adicionales por conducta antideportiva.

“Hubo mucha especulación sobre si era merecido. Lo acepté, seguí adelante”, agregó Djokovic. “Por supuesto que no lo olvidé, creo que nunca lo olvidaré”.

La descalificación le dio a Djokovic más tiempo para prepararse de cara a su primer partido en tierra batida en el Abierto de Italia de esta semana.

Habiendo ganado 26 de 27 partidos en lo que va del año, Djokovic sigue siendo uno de los favoritos para ganar el Abierto de Francia, que comienza el 27 de septiembre.