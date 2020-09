Rafa Nadal no quiere oír hablar de excusas tras su eliminación ante Schwartzman en Roma

Slideshow ( 2 images )

20 sep (Reuters) - Rafa Nadal rechazó justificar con excusas su sorprendente derrota ante Diego Schwartzman en los cuartos de final del Abierto de Italia, insistiendo en que ahora se centrará en afinar su juego antes del Abierto de Francia, que comienza el 27 de septiembre.

El nueve veces campeón en Roma pareció totalmente fuera de lugar en su derrota por 6-2 7-5 ante el argentino, 15º clasificado en el ránking, un rival al que había derrotado nueve veces seguidas antes del encuentro del sábado en la capital italiana.

“Podemos encontrar excusas, pero no jugué lo suficientemente bien. Lo que tenemos que pensar internamente es: ‘¿Por qué? ¿Cómo puedo arreglarlo?’”, dijo el español de 34 años a la prensa. “Ahora no es el momento de buscar excusas. Tan sólo para aceptar que no jugué lo suficientemente bien.”

“No fue mi noche. (Schwartzman ) jugó un gran partido, creo, y yo no lo hice. Estas cosas pueden suceder. Después de tanto tiempo sin competir jugué dos buenos partidos, y ahora jugué uno malo contra un buen oponente.”

“Así es como es. Sólo quiero felicitar a Diego y voy a seguir trabajando.”

Nadal, que se saltó el Abierto de Estados Unidos disputado en Nueva York debido a los temores sobre la COVID-19, dijo que recuperará su estado de forma antes de ir a París, donde aspira a ampliar su récord con un 13º título.

“Es un año completamente especial e impredecible. Probablemente volveré a casa y luego veremos qué pasa”, dijo el 19º campeón de Grand Slam.

“Hice mi trabajo. Hice un par de cosas bien y otras malas. Seguiré trabajando y practicando con la actitud correcta y trataré de darme la oportunidad de estar listo”.