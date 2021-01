Trump pede paz e diz para manifestantes irem para casa

06/01/2021 REUTERS/Jim Bourg

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira paz e disse aos manifestantes para irem para casa depois que centenas deles invadiram o prédio do Capitólio em Washington e tentaram forçar o Congresso a anular a derrota do republicano no Colégio Eleitoral.

Em um vídeo publicado no Twitter, Trump repetiu a alegação não comprovada de que o resultado da eleição foi fraudado, mas disse: “Vocês precisam ir para casa agora. Nós temos que ter paz. Nós temos que ter lei e ordem.”