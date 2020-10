Turquia confisca grande remessa de cocaína em navio saído do Brasil

Bandeira da Turquia em Istambul 30/09/2020 REUTERS/Murad Sezer

ISTAMBUL (Reuters) - Autoridades turcas confiscaram 220 quilos de cocaína em um navio que chegou a um porto do litoral sul do país saído do Brasil, informou a Procuradoria local na noite de terça-feira.

A polícia da província litorânea de Mersin encontrou a cocaína escondida em um contêiner com embalagens de papel, disse a Procuradoria, acrescentando que dois suspeitos foram detidos.

Filmagens mostraram policiais antidrogas com um cão farejador vasculhando o contêiner e tirando os tijolos de cocaína de caixas supostamente de papel branco A4.

A Turquia está na chamada rota balcânica do tráfico de drogas, que é usado para suprir o Ocidente com drogas da Ásia e do Oriente Médio, incluindo a heroína que circula do Afeganistão para a Europa.

Ancara diz que o tráfico de drogas é uma das principais fontes de financiamento de grupos terroristas.

Nos últimos anos, a Turquia ampliou suas atividades antinarcóticos em reação ao aumento do uso de drogas e às mortes causadas pelo consumo de maconha sintética.