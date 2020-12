Twitter vuelve a antigua función de retuit luego de elecciones en EEUU

17 dic (Reuters) - Twitter Inc está revirtiendo los cambios realizados a su función de retuit destinados a frenar la difusión de información errónea durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, indicó la compañía.

FILE PHOTO: A sign displays the Twitter logo on the front of the New York Stock Exchange ahead of the company's IPO in New York, November 7, 2013. REUTERS/Lucas Jackson