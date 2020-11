El Tribunal de Cuentas de la UE ve cuesta arriba la batalla contra las "big tech"

BRUSELAS, 19 nov (Reuters) - Las autoridades de competencia de la UE tienen por delante una ardua batalla para hacer frente a los gigantes de la tecnología que abusan de su dominio, dijo el jueves el organismo de control presupuestario de la UE durante la primera auditoría sobre los reguladores del bloque.

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium August 21, 2020. REUTERS/Yves Herman