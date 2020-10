Chipre obstruye la respuesta de la UE a Bielorrusia exigiendo sanciones a Turquía

BRUSELAS, 1 oct (Reuters) - Chipre desafió el jueves las crecientes presiones para que se aprueben sanciones a Bielorrusia en la cumbre de líderes de la Unión Europea, instando a los Gobiernos del bloque a que sancionen también a Turquía por sus prospecciones de petróleo y gas en el Mediterráneo.

FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium August 21, 2020. REUTERS/Yves Herman