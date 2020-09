La UE critica a Polonia y Hungría en su primer informe sobre democracia

BRUSELAS, 30 sep (Reuters) - En su primer informe sobre las deficiencias del Estado de derecho en la Unión Europea, el Ejecutivo del bloque criticó las medidas adoptadas por Polonia y Hungría para revisar sus sistemas judiciales, señalando que eran una “importante fuente de controversia” y motivo de “seria preocupación”

European Commissioner for Values and Transparency Vera Jourova gives a news conference on the 2020 Annual Rule of Law Report in Brussels, Belgium, September 30, 2020. Olivier Hoslet/Pool via REUTERS