Orban: Hungría vetó el presupuesto de la UE por "chantaje" sobre inmigración

BUDAPEST, 18 nov (Reuters) - Hungría vetó el presupuesto 2021-2027 y el fondo de recuperación post-coronavirus de la Unión Europea porque la habrían obligado a aceptar a cambio flujos de inmigración, dijo el miércoles el primer ministro Viktor Orban.

