Tecnológicas enfrentan multas de hasta 10% en volúmenes de negocios con nueva normativa europea

BRUSELAS, 15 dic (Reuters) - Amazon, Apple, Facebook y Google podrían tener que cambiar sus prácticas comerciales en Europa o enfrentarse a fuertes multas de entre el 6 y el 10% del volumen anual de negocios según el nuevo proyecto de regulación de la UE que se anunciará el martes.

FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google in a combination photo. REUTERS/File Photo