Porta está "entreaberta" para negociações sobre Brexit se UE mostrar seriedade, diz ministro britânico

LONDRES (Reuters) - A porta ainda está entreaberta para que Reino Unido e União Europeia (UE) cheguem a um acordo comercial pós-Brexit, mas o bloco precisa mudar sua abordagem e mostrar seriedade antes que as negociações possam ser retomadas nesta semana, disse o ministro sênior britânico Michael Gove.

O bloco desperdiçou parte do progresso feito nas negociações porque não estava disposto a intensificar as tratativas ou produzir textos legais detalhados, disse Gove.

“Esperamos que a UE mude sua posição”, disse Gove a Andrew Marr, da BBC, neste domingo.

As últimas negociações foram interrompidas na quinta-feira, quando a UE disse que britânicos precisavam fazer concessões.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson respondeu na sexta-feira, dizendo a Bruxelas que não havia sentido em continuar a negociações a menos que a UE mudasse fundamentalmente o curso e pedindo aos empresários para se prepararem para cenário de nenhum acordo.

Líderes europeus, no entanto, encarregaram o negociador Michel Barnier para continuar com as conversas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na sexta-feira que não havia divisões no bloco. “Estamos prontos para um acordo, mas não a qualquer preço”, afirmou.

Questões ainda a serem resolvidas incluem regras de concorrência justa, resolução de disputas e pesca.