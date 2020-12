Algunos daños en las relaciones chino-estadounidenses son "irreparables", según medios chinos

4 dic (Reuters) - Algunos daños en los lazos entre China y Estados Unidos son “irreparables” en medio de una nueva ola de medidas de la Administración Trump contra China, según advirtieron medios estatales chinos, en un contexto de creciente rencor acentuado por una tensa disputa en Twitter entre un senador estadounidense y periodistas chinos.

FILE PHOTO: Chinese and U.S. flags are set up for a signing ceremony during a visit by U.S. Secretary of Transportation Elaine Chao at China's Ministry of Transport in Beijing, China April 27, 2018. REUTERS/Jason Lee