La desinformación en español perjudicó a los demócratas en las elecciones de EEUU

7 nov (Reuters) - La desinformación en español prosperó en internet en los días previos y posteriores a las elecciones de Estados Unidos, a pesar de que las empresas de redes sociales se movilizaron para frenar las noticias falsas que pudieran afectar al voto o provocar violencia.

FOTO DE ARCHIVO: Un partidario del presidente de EEUU Donald Trump durante las elecciones presidenciales de EEUU de 2020, en Miami, Florida, EEUU, 4 de noviembre de 2020. REUTERS/Marco Bello/Archivo Foto

Numerosos mensajes en español en las redes sociales, de famosos, comentaristas de radio y otros usuarios, han cuestionado de forma reiterada la fiabilidad del voto por correo y han descrito sin fundamento al candidato presidencial Joe Biden como socialista, según expertos en desinformación en español y mensajes analizados por Reuters.

Otros mensajes han fomentado las ideas de QAnon en español, una teoría conspirativa que afirma que el presidente actual Donald Trump está luchando contra una trama de traficantes sexuales y describe a Biden como “superdepredador” o “pedófilo”, según estas fuentes.

Las plataformas de redes sociales introdujeron nuevas normas para reprimir la desinformación relacionada con las elecciones mediante el etiquetado del contenido, la restricción de su alcance o la eliminación de éste, pero la aplicación de las mismas ha sido desigual.

Mientras que YouTube (del grupo cotizado Alphabet Inc), Twitter Inc y Facebook Inc han tomado medidas contra algunas publicaciones falsas o engañosas en español, muchas más siguen en internet y han continuado difundiéndose, según constató Reuters.

“En Facebook y en las otras plataformas les toma más tiempo identificarlas y tomar medidas cuando el mensaje está en español que en inglés”, dijo Daniel Acosta Ramos, un investigador de First Draft que coincidió con las quejas expresadas por otros cuatro expertos que hablaron con Reuters.

Una portavoz de Facebook declinó comentar el asunto pero dijo que la compañía había tomado numerosas medidas para combatir la desinformación en español, incluyendo la incorporación de dos nuevos socios de verificación de hechos en español antes de las elecciones.

Analistas de redes sociales también manifestaron su preocupación por la difusión de información errónea en el servicio de mensajería de WhatsApp.

Lisa Zayas, una organizadora progresista de Florida, proporcionó a Reuters ejemplos de información errónea en español difundida a través de múltiples canales de WhatsApp utilizados en su comunidad local. Algunos memes y gráficos presentan la imagen del aspirante demócrata como un político empeñado en aprobar leyes “en contra” de la iglesia.

La desinformación sobre WhatsApp sigue siendo especialmente difícil de estudiar o contrarrestar, ya que se trata de mensajes privados. Según Zayas, los ejemplos que observó se originaron normalmente en Facebook, Twitter o YouTube, pero fueron transmitidos dentro de la aplicación de mensajería instantánea.

“Ha habido otros países que han tenido elecciones democráticas en los que ha habido mucha más desinformación entre particulares, específicamente India y Brasil, debido a la profunda penetración de WhatsApp y por lo tanto es posible que haya desempeñado un papel [en este caso]”, dijo Alex Stamos, exjefe de seguridad de la información de Facebook.

Un portavoz de WhatsApp dijo que una nueva política que limita el reenvío de mensajes es una herramienta importante en la lucha contra la desinformación.