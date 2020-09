EEUU incluye en la lista negra a legisladores venezolanos, denuncia manipulación electoral

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) - Estados Unidos impuso el martes sanciones a un grupo de legisladores venezolanos a los que acusó de apoyar al presidente del país, Nicolás Maduro, y las venideras elecciones legislativas, que Washington ha dicho que podrían ser manipuladas.

FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro speaks during the Venezuela's national award of journalism ceremony in Caracas, Venezuela June 29, 2020. Palacio de Miraflores/Handout via REUTERS/File Photo