Venezuela contempla reforma petrolera y busca diálogo con EEUU, dice hijo de Maduro

LA GUAIRA, Venezuela 3 dic (Reuters) - El gobernante partido socialista de Venezuela consideraría reformar la ley petrolera del país, así como otras leyes económicas, si retoma el control del parlamento tras las elecciones del 6 de diciembre, dijo el jueves el único hijo del presidente Nicolás Maduro y candidato a la Asamblea Nacional.

IMAGEN DE ARCHIVO. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, observa a su padre mientras realiza una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. Enero 28, 2018. REUTERS/Marco Bello

Nicolás Maduro Guerra, de 30 años, agregó que el gobierno espera comprometerse con la administración entrante del presidente electo Joe Biden en Estados Unidos. Washington y Caracas cortaron relaciones diplomáticas luego de que el presidente Donald Trump ampliara las sanciones a Venezuela para presionar la renuncia del mandatario venezolano.

“Dentro del partido se ha discutido, y tenemos información que no puedo decir, en este momento, pero pareciera que hay buenas conversaciones de respeto, nosotros pedimos es respeto”, dijo Maduro Guerra a Reuters en una entrevista desde una escuela de artes de la zona histórica de La Guaira, una ciudad costera del país del estado del mismo nombre, y a la que aspira representar en el congreso.

“Nosotros queremos dialogar con quien sea para que nos permita desarrollar nuestro país”, agregó Maduro Guerra, flautista de profesión y licenciado en economía.

La administración de Trump y docenas de otros países no reconocen a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, bajo el argumento de que el mandatario cometió fraude en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Las sanciones de Washington en 2019 a la estatal Petróleos de Venezuela también han impactado en el colapso económico que comenzó en 2013.

Al citar el efecto de las sanciones, Maduro Guerra dijo que la legislatura debería estar dispuesta a revisar textos como el Código de Comercio y la ley de hidrocarburos del país para permitir un mayor papel del sector privado en la industria petrolera, sin proporcionar detalles de reformas específicas.

“La actividad privada no está excluida del modelo que defendemos”, dijo Maduro Guerra. “La Ley de Hidrocarburos del año 2004 no es la misma, no es la misma realidad del año 2020-2021, podemos adaptar, tenemos que adaptarla”, agregó.

La oposición dominante de Venezuela, encabezada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, está llamando a la abstención en las elecciones del domingo con el argumento de que serán manipuladas a favor del oficialismo.

Maduro Guerra desestimó esas preocupaciones, argumentando que las condiciones eran las mismas que en 2015, cuando la oposición ganó el control del parlamento.

El país petrolero no ha conseguido salir de la recesión y, por el contrario, la caída de la producción parece haberse profundizado, acelerando todavía más una inflación que organismos internacionales consideran la más alta del mundo.