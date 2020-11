EXCLUSIVA-Venezuela reanuda envíos directos de petróleo a China pese a sanciones de EEUU

26 nov (Reuters) - Venezuela reanudó los envíos directos de petróleo a China luego de que por sanciones de Estados Unidos enviaran los embarques a Asia en clandestinidad durante más de un año, según datos de seguimiento de embarcaciones de Refinitiv Eikon y documentos internos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

FILE PHOTO: An oilfield worker walks next to drilling rigs at an oil well operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Morichal at the state of Monagas April 16, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/File Photo