Parlamento reemplazará a presidente de junta administradora de estatal venezolana PDVSA

CARACAS, 9 sep (Reuters) - La opositora Asamblea Nacional de Venezuela sustituirá al presidente de la junta administradora de la estatal petrolera PDVSA, Luis Pacheco, dijo el miércoles el líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó.

Cuando Guaidó asumió la presidencia interina en enero de 2019 argumentando que el mandatario Nicolás Maduro cometió fraude en las elecciones de 2018, diseñó una estrategia de protección activos de Venezuela en el exterior para lo cual nombró juntas ad hoc en PDVSA y su filial estadounidense, Citgo, así como en el Banco Central.

Pero año y medio después se han registrado cambios en esas instancias designadas por el Parlamento. En agosto renunció el presidente de la junta ad hoc del ente emisor y en junio tres directivos de PDVSA fueron sustituidos.

“Estamos buscando una persona que ocupe ese espacio (de Luis Pacheco), mientras, él se mantiene ahí”, dijo Guaidó a periodistas, sin dar más detalles sobre la presidencia de PDVSA.

Pacheco no respondió a una solicitud de comentarios.

Guaidó ha logrado el control de bienes externos, sin embargo, la actividad interna de PDVSA y del Banco Central sigue en manos de funcionarios de Maduro. En paralelo, el opositor enfrenta juicios de acreedores que buscan cobrar deudas impagas.

El líder opositor, al ser consultado sobre si la severa crisis política no impactaría en los litigios, dijo que “no hay escenario de vacío de poder. Los que tienen dudas con respecto al tema del Parlamento son los que tienen parte interesada en ese proceso, básicamente el régimen de Maduro”.

En Venezuela crecen las diferencias dentro de la oposición y a pocos meses de las elecciones legislativas, previstas para el 6 de diciembre. Guaidó y los partidos políticos dijeron que no acudirán a los comicios, pero un sector, encabezado por el excandidato presidencial Henrique Capriles, está dispuesto a participar en la votación.

“Si no se reconoce esa elección (...) Está el supuesto del mantenimiento del Parlamento hasta lograr una elección, no solamente por la necesidad de protección en estos litigios de estos activos”, agregó el líder opositor, quien no había precisado sobre qué pasaría con su mandato en la Asamblea Nacional que termina el 5 de enero de 2021.

“Si la dictadura debe diferir su fraude, por diferentes razones, y esto es un supuesto, ¿qué pasa con el parlamento? La respuesta es casi automática, debe cambiarse el período hasta lograr la elección libre”, señaló Guaidó que también contempla solicitar una mayor presión internacional.

Bajo la coyuntura política, el gobierno de Maduro decretó indultos el 31 de agosto a políticos y activistas, entre ellos está el diputado opositor, Freddy Guevara, que el miércoles salió de la residencia del embajador de Chile en Caracas, tras estar tres años como huésped por el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

“La dictadura ha dicho que por ahora, no intentará meterme preso. La política se trata de hacer lo que uno cree que es correcto, y hoy lo correcto es luchar desde Venezuela apoyando al presidente Guaidó”, agregó Guevara, quien señaló que “tengo libertad condicional y soy un rehén”.