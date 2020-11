Santander compra activos de Wirecard para impulsar su plataforma de pagos Getnet

FOTO DE ARCHIVO: El logo del Banco Santander se ve en una sucursal de la Ciudad de México, México, el 12 de abril de 2019. REUTERS/Edgard Garrido

FRÁNCFORT, 16 nov (Reuters) - Banco Santander anunció a última hora del lunes la compra de activos tecnológicos de la malograda empresa alemana Wirecard, una operación que permitirá al banco español agilizar la expansión en Europa de Getnet, su plataforma de pagos en comercios cuya segregación ya está estudiando.

Santander alcanzó en la víspera un acuerdo con el administrador concursal de Wirecard, Michael Jaffe, para adquirir varios activos especializados del negocio de servicios de pago para comercios de la malograda tecnológica alemana por un importe no especificado, que una fuente con conocimiento de la situación cifró en unos 100 millones de euros.

"La adquisición no incluye compañías de Wirecard y Santander no asume ninguna responsabilidad legal relativa a Wirecard AG ni Wirecard Bank AG ni a las acciones realizadas en el pasado", dijo Santander en un comunicado here, en el que añadió que incorporará unos 500 empleados de la quebrada tecnológica germana.

Paralelamente, la filial de Santander en Brasil dijo al supervisor doméstico el lunes que estaba estudiando la posibilidad de segregar su plataforma de pagos Getnet, una iniciativa que podría contemplar la salida a bolsa de este negocio en Brasil.

Santander Brasil SA dijo que sus accionistas recibirían una participación directa en Getnet igual a su participación en la entidad, lo que significa que la matriz española se convertiría en su accionista de control.