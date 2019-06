Acordo Mercosul-UE manteve conquistas da Lei da Inovação, diz Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, em sua conta no Twitter, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia assinado na sexta-feira em Bruxelas “manteve todas as coquistas da Lei de Inovação”.

“O Brasil manteve todas as conquistas da Lei da Inovação, as encomendas tecnológicas, as compras de pequenas e micro empresas e, sobretudo, a previsão que permite a exigência de transferência de tecnologia nos contratos internacionais”, disse o presidente.

Bolsonaro parabenizou o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e sua equipe pela conquista.

Reportagem de Ricardo Brito