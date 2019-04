Avianca Brasil é impedida de decolar de aeroporto de Guarulhos

Balcão de check-in da Avianca 13/12/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A Avianca Brasil não poderá decolar a partir do aeroporto de Guarulhos (SP) a partir da sexta-feira, a menos que retome pagamentos pelo uso das instalações do terminal, afirmou a companhia operadora do aeroporto, GRU Airport, em comunicado nesta quinta-feira.

A Avianca Brasil pediu recuperação judicial em dezembro e desde então tem enfrentado pedidos de retomada de aviões de sua frota por parte de empresas de leasing. A companhia aérea está com caixa baixo e atrasou pagamento de salários em março.

Por Marcelo Rochabrun