Avianca Brasil pede recuperação judicial, cita ameaça de retomada de aviões

Aviões da Avianca em San Luis Talpa, El Salvador, 07/05/2018 REUTERS/Jose Cabezas

SÃO PAULO (Reuters) - A Avianca Brasil, quarta maior companhia aérea do país, pediu recuperação judicial, afirmando que suas operações têm sido ameaçadas por uma potencial retomada de aeronaves por credores, segundo pedido encaminhado pela empresa na segunda-feira.

A companhia aérea, controlada pela holding Synergy, afirmou que a potencial retomada de aviões ameaça a viagens de cerca de 77 mil passageiros em dezembro.

O pedido de recuperação impulsionou as ações das rivais no Brasil. A Gol fechou em alta de mais de 13 por cento, enquanto a Azul teve valorização de 6,5 por cento.

A Avianca Brasil, que é independente mas compartilha o mesmo controlador com a colombiana Avianca Holdings, afirmou no pedido que a recuperação está sendo pedido devido aos altos custos de combustíveis e processos de credores que ameaçam a empresa com retomada de aeronaves.

Procurada, a companhia não comentou o assunto.

A Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que ainda não foi notificada sobre o pedido de recuperação judicial da Avianca Brasil e que “vem solicitando os esclarecimentos necessários sobre a prestação de assistência aos passageiros que poderão ser impactados com eventual reajuste de malha”.

Por Ana Mano e Marcelo Rochabrun