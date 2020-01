Cade aprova sem restrições venda de divisão comercial da Embraer para Boeing

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições nesta segunda-feira a venda do controle da divisão de aviação comercial da Embraer para a norte-americana Boeing, segundo decisão assinada pelo superintendete-geral da autarquia, Alexandre Cordeiro Macedo.

“Não há...indícios para afirmar que a operação comercial foi estruturada com o intuito de inviabilizar uma eventual concorrência futura da Embraer nos mercados de aeronaves comerciais com capacidade maior que 150 assentos ou que a operação possa ter esse efeito”, afirma parecer do Cade usado por Macedo para aprovar o negócio anunciado em 2018 e contestado por acionistas minoritários da companhia brasileira.

Por Ricardo Brito