Embraer espera conclusão de acordo com Boeing no começo de 2020

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer afirmou nesta quinta-feira que a companhia e a norte-americana Boeing continuam a trabalhar de forma diligente e cooperativa para consumar a parceria estratégica entre as duas empresas no menor prazo possível, estimando a conclusão da operação para o começo de 2020.

O acordo com a Boeing prevê uma joint venture composta pelas operações de aeronaves comerciais e serviços relacionados a este segmento da Embraer, no qual a norte-americana deterá 80% da nova empresa, denominada Boeing Brasil – Commercial, enquanto a Embraer terá os 20% restantes.

De acordo com fato relevante, a Embraer implementará a segregação interna do negócio de aviação comercial da companhia a partir do final deste exercício social.

“As partes já obtiveram as autorizações aplicáveis das autoridades concorrenciais em algumas jurisdições e a consumação da operação continua sujeita à aprovação por autoridades concorrenciais em outras jurisdições aplicáveis; e à satisfação de outras condições usuais em operações desta natureza.”

De acordo com a Embraer, até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam satisfeitas, “não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua conclusão”.

Por Paula Arend Laier