São Paulo deve anunciar na 3ª-feira medida para corte de ICMS de querosene de aviação

Sao Paulo, Brasil 05/11/2018. REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O governo do Estado de São Paulo organiza para terça-feira um anúncio sobre redução de custos do querosene de aviação que inclui corte no ICMS que incide sobre o combustível, com a expectativa em torno do anúncio fazendo as ações de companhias aéreas subirem nesta segunda-feira.

Atualmente, o Estado de São Paulo cobra uma alíquota de 25 por cento sobre o querosene de aviação, que é o principal custo das companhias aéreas. A redução a ser anunciada deve ser para 12 por cento, segundo informou o governo paulista sem dar mais detalhes.

As ações da Gol exibiam alta de 5 por cento às 15h43, perto da máxima na sessão, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,57 por cento. Os papéis da Azul mostravam valorização de 1,9 por cento.

Por Alberto Alerigi Jr.