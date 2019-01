PDT vai à Justiça para impedir venda de divisão comercial da Embraer à Boeing

REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O PDT deu entrada na quarta-feira em uma ação civil pública na Justiça de Brasília para suspender a venda do controle da divisão comercial da Embraer para a Boeing, citando risco à soberania nacional.

O partido cita “temeridade de ser passar toda a tecnologia de empresa estratégica brasileira para estrangeiros sem a participação do Congresso Nacional – que durante o processo de privatização previu exatamente que a União teria total controle sobre esse tipo de transação – da qual agora abriria mão”.

A legenda defende na ação que o acordo acertado pela Embraer com a Boeing no final do ano passado seja analisado pelo Congresso Nacional e pelo Conselho de Defesa Nacional.

O negócio já foi alvo de duas liminares contrárias concedidas pela Justiça de São Paulo e derrubadas a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) pelo Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF3).