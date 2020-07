Propuesta de Oaktree para LATAM Airlines enfrenta rechazo de acreedores

Foto de archivo. El logotipo de LATAM Airlines en un avión Airbus en Colomiers, cerca de Toulouse, Francia. 6 de noviembre de 2018. REUTERS/Regis Duvignau

SAO PAULO, 24 jul (Reuters) - Una propuesta de préstamo por 2.450 millones de dólares para el proceso de quiebra de LATAM Airlines por parte de Oaktree Capital y los accionistas de la aerolínea se enfrenta a la oposición de los acreedores, que dicen que el paquete de la deuda es demasiado costoso.

Los acreedores objetaron el jueves el financiamiento vía debtor in possession (DIP) ante el tribunal de quiebras en Nueva York, donde LATAM solicitó la protección de bancarrota, golpeada por las restricciones debido al coronavirus, según documentos judiciales revisados por Reuters. “La consecuencia es una línea DIP demasiado grande, demasiado costosa y no está respaldada por un proceso de comercialización justo y adecuado”, dijo en el documento un comité que representa a los acreedores no garantizados.

Los acreedores dijeron que LATAM debería haber explorado préstamos más baratos con otros inversionistas.

También cuestionaron si LATAM necesita el total de 2.450 millones de dólares en deuda que ha contraído, señalando que sus asesores recomendaron 2.150 millones de dólares en financiamiento para continuar sus operaciones.

También dijeron que Oaktree y los otros prestamistas DIP tendrían el derecho de convertir su deuda en capital con un descuento implícito del 32% cuando LATAM salga de la bancarrota. Ni la aerolínea ni Oaktree respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Tras su declaración de bancarrota, LATAM obtuvo un financiamiento inicial de 900 millones de dólares de los accionistas Cueto y Qatar Airways, pero dijo que su objetivo era recaudar hasta 2.450 millones de dólares para apoyar las operaciones.

Luego anunció el financiamiento de 1.300 millones de dólares de Oaktree en julio, junto con un potencial adicional de 250 millones de dólares que vendrían de Cueto y Qatar. La aerolínea busca la aprobación de la corte para combinar los diversos tramos de crédito en un solo paquete de hasta 2.450 millones de dólares, según los documentos.

Los acreedores no garantizados también pidieron a la corte que bloquee un tramo adicional de financiamiento que podría provenir del apoyo del gobierno, dado que actualmente no existe ese préstamo sobre la mesa.

LATAM busca reestructurar 18.000 millones de dólares en deuda y es la aerolínea más grande del mundo hasta la fecha en buscar una reorganización de emergencia debido a la pandemia.

Reporte de Carolina Mandl, reporte adicional de Fabián Cambero en Santiago y de Jonathan Stempel en Nueva York. Editado en español por Natalia Ramos