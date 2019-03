Ataques aéreos matam civis no Afeganistão, batalha se intensifica em redutos do Taliban

KUNDUZ/LASHKAR GAH, Afeganistão (Reuters) - Ataques aéreos na província de Kunduz, no norte do Afeganistão, mataram cerca de uma dezena de civis no sábado, disseram autoridades locais, enquanto a batalha se intensifica em Kunduz e em Helmand, sul do país.

Segundo Safiullah Amiri, membro do conselho da província de Kunduz, os ataques mataram 13 civis. Há crianças entre as vítimas, disse o também membro do conselho Amruddin, que colocou o número de mortos em 12.

Os corpos foram levados à cidade de Kunduz na parte de trás de um caminhão como parte de protestos feitos por dezenas de civis.

As baixas civis acontecem em um momento em que forças afegãs e do Taliban alegam ter infligido pesadas baixas um no outro em Kunduz e Helmand, dois redutos do Taliban.