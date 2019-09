Eleição presidencial afegã ocorre em relativa calma, mas com baixa participação

Policiais afegãos chegam para votar em eleição presidencial no país, em Jalalabad, Afeganistão. 28/09/2019. REUTERS/Parwiz

CABUL (Reuters) - Um rígido esquema de segurança garantiu que a eleição presidencial do Afeganistão ocorresse neste sábado em relativa calma, apesar de vários pequenos ataques, baixa participação e reclamações sobre o sistema de votação terem aumentado os temores de que um resultado pouco claro possa levar o país ao caos.

Resultados preliminares não são esperados para antes de 17 de outubro e os finais somente até 7 de novembro. Se nenhum candidato obtiver 51% dos votos, será realizado um segundo turno entre os dois candidatos principais.

Os combatentes do Taliban atacaram vários locais de votação em todo o país para tentar atrapalhar o processo, mas a segurança intensa impediu a violência em larga escala vista em pleitos anteriores.

“Esta eleição foi a eleição mais saudável e justa em comparação com as eleições anteriores”, disse Hawa Alam Nuristani, chefe da Comissão Eleitoral Independente (IEC) do país, após a conclusão da votação.

Dezenas de milhares de afegãos enfrentaram a ameaça de ataques de militantes e atrasos nas mesas de votação para votarem nas eleições, um teste importante da capacidade do governo —apoiado pelo Ocidente— de proteger a democracia contra as tentativas do Taliban de atrapalhá-la.

Dois policiais e um civil foram mortos nos ataques do Taliban, que foram de forma geral em pequena escala, disse o Ministério da Defesa, acrescentando que 37 pessoas ficaram feridas.

Dezenas de milhares de soldados foram enviados para tentar proteger os eleitores e os locais de voto.

Autoridades da Comissão Eleitoral Independente não compartilharam imediatamente os detalhes sobre a participação, mas diplomatas ocidentais em Cabul estimaram que era baixa devido a temores de violência e atrasos causados ​​pelas autoridades eleitorais.