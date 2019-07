Presidente afegão lança candidatura à reeleição, em meio a declínio da segurança

CABUL (Reuters) - O presidente afegão Ashraf Ghani lançou sua campanha à reeleição, neste domingo, prometendo dar início a conversas sobre paz com o Talibã, após décadas de guerra, e transformar sua nação em um polo comercial.

O político de 70 anos, treinado nos EUA e ex-oficial do Banco Mundial, chegou ao poder em 2014, após ganhar uma eleição disputada e marcada por acusações de fraudes.

Espera-se que ele ganhe novamente.

Tendo assumido o poder no momento em que a maioria das tropas estrangeiras estava deixando o país, com uma missão de aliança muito reduzida da Otan, com o foco majoritário em treinar forças locais, seu governo sofreu para combater a crescente insurgência do Talibã.

Dezenas de milhares de soldados, policiais e civis foram mortos nos últimos cinco anos, deixando os afegãos cansados da violência sem fim e da corrupção ampla na vida pública.

Sublinhando a ameaça, uma forte explosão atingiu Cabul, na noite deste domingo, matando uma pessoa e ferindo outras dúzias.

O vice-presidente da chapa de Ghani, Amrullah Saleh, foi ferido.