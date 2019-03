Talibã assume ataque com mortos durante comemoração em estádio no Afeganistão

LASHKAR GAH, Afeganistão (Reuters) - Um ataque assumido pelo Talibã matou quatro pessoas e feriu outras 31 neste sábado, durante uma comemoração na cidade afegã de Lashkar Gah.

A festividade de vários dias que celebra a passagem do ano novo tradicional no Afeganistão foi marcada por vários ataques, a começar por explosões assumidas pelo Estado Islâmico na capital Cabul, na quinta-feira, quando seis pessoas morreram e 23 ficaram feridas.

As explosões neste sábado na capital provinciana do sul do país parecem ter sido causadas por bombas colocadas em um estádio, onde cerca de 1 mil pessoas celebravam o Dia do Fazendeiro.

O governador da província de Helmand, Mohammad Yasin Khan, foi atingido, mas sofreu apenas ferimentos superficiais, disse um porta-voz.

Um representante do Talibã, Zabihullah Mujahid, assumiu responsabilidade pelo ataque a bomba por meio do Twitter.

Reportagem de Mohammad Stanekzai em Lashkar Gah; Reportagem adicional de Hamid Shalizi e Hameed Farzad