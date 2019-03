Ciclón Idai deja millones de damnificados en África y causa un desastre récord: ONU

Imagen de archivo. Vista general muestra la destrucción luego del Ciclón Idai en Beira, Mozambique el 16-17 de marzo de 2019, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales el 19 de marzo de 2019. Care International/Josh Estey via REUTERS. Esta imagen fue tomada por un tercero. NO REVENTAS. NO ARCHIVOS.