Número de mortos por fortes chuvas na África do Sul se aproxima de 70, diz governo

DURBAN/JOHANESBURGO (Reuters) - Cerca de 70 pessoas morreram na África do Sul em decorrência de chuvas torrenciais ao longo da costa leste, disse um porta-voz do governo nesta quinta-feira, e equipes de resgate ainda procuram corpos.

Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, presta homenaagem a vítimas das chuvas em Chatsworth 24/04/2019 REUTERS/Rogan Ward

A província de KwaZulu-Natal, onde a maioria das mortes ocorreu após tempestades e deslizamentos de terra, tem fortes chuvas a cada ano, mas que raramente matam tantas pessoas em tão pouco tempo.

O número de vítimas fatais “se aproxima de 70”, afirmou Lennox Mabaso, porta-voz do Departamento de Governança Cooperativa e Assuntos Tradicionais, por telefone.

“Não me lembro disso na história”, disse ele, atribuindo a severidade da tempestade e seus impactos à mudança climática.

Uma testemunha da Reuters viu equipes resgatarem o corpo de uma mulher que foi retirada da lama por moradores locais. Mabaso disse que um número mais preciso de mortes seria dado posteriormente nesta quinta-feira.

Testemunhas relataram na quarta-feira como as águas das enchentes e os deslizamentos de terra atingiram as casas, muitas com pessoas dentro, e destruíram vias e outras infraestruturas.

As chuvas fragmentaram pedaços de colinas e vias da região, varrendo carros, telhados de zinco e outros escombros pelas profundas trincheiras de lama deixadas para trás.

Em outros locais, pessoas enterraram seus mortos em encostas enlameadas pela tempestade, marcando o lugar de descanso com cruzes simples de madeira.

Vanetia Phakula, uma consultora sênior do Serviço Meteorológico da África do Sul, disse que a tempestade não é vista como incomum, embora o nível de chuvas possa ter sido maior do que o normal.

Mais de 100 milímetros de água foram registrados em diversas estações na região entre a manhã de segunda-feira e terça-feira, acrescentou ela.

Phakula disse que o alto índice de mortes poderia ser explicado pelas inundações e pelos deslizamentos que ocorreram em áreas mais povoadas.

“Portanto, o número de mortos é o que é hoje”, afirmou.

Enquanto mais chuvas são esperadas para esta quinta-feira, elas não devem ser tão fortes, e o serviço de meteorologia previu clima seco na maioria das áreas até sexta-feira, acrescentou ela.

Reportagem de Rogan Ward em Durban e Emma Rumney em Johanesburgo