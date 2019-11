Terremoto na Albânia deixa 9 mortos e derruba edifícios

Equipes de resgate retiram homem ferido de escombros após terremoto em Thumane, na Albânia 26/11/2019 REUTERS/Florion Goga

TIRANA/THUMANE (Reuters) - Ao menos nove pessoas morreram quando o terremoto mais forte a atingir a Albânia em décadas abalou a capital Tirana e a região circundante na manhã desta terça-feira, provocando o desabamento de edifícios e soterrando moradores nos escombros.

Moradores, alguns carregando bebês, fugiram de prédios de apartamentos de Tirana depois que o tremor de magnitude 6,4 começou pouco antes das 4h (horário local).

Em Thumane, cidade vizinha do norte, Marjana Gjoka, de 48 anos, dormia em seu apartamento no quarto andar de um prédio de cinco pisos quando o terremoto devastou os dois andares mais altos.

“O teto desabou sobre as nossas cabeças e não sei como escapamos. Deus nos ajudou”, disse Gjoka, cuja sobrinha de 3 anos estava entre as quatro pessoas presentes no apartamento na ocasião.

O sismo ocorreu 30 quilômetros a oeste de Tirana, a uma profundidade pequena de 10 quilômetros, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e também foi sentido nos Bálcãs e em Puglia, região do sul da Itália.

Duas mulheres foram encontradas mortas nos escombros de um prédio de apartamentos de Thumane, e um homem morreu na cidade de Kurbin depois de entrar em pânico e saltar de um edifício, informou uma porta-voz do Ministério da Defesa. Outro corpo foi encontrado em meio a destroços em Thumane.

Os corpos de outras quatro pessoas foram retirados dos restos de dois prédios desmoronados em Durres, disse o Ministério da Defesa, e um homem morreu perto de Lezhe, cidade do norte do país.

Bombeiros, policiais e civis estavam retirando os destroços de prédios desabados que soterraram pessoas em Thumane. A maioria dos prédios que desmoronaram era feita de tijolos, disse um repórter da Reuters.