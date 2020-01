Alemanha confirma primeiro caso de coronavírus

Pessoas são observadas em monitor de temperatura em Bangcoc 28/01/2020 REUTERS/Soe Zeya Tun

BERLIM (Reuters) - A Alemanha confirmou o primeiro caso no país do novo coronavírus chinês, elevando as preocupações sobre a propagação após o número de mortos na China ter subido para 106.

A Secretaria de Saúde da Baviera informou na segunda-feira que um homem na cidade de Starnberg, 30 quilômetros a sudoeste de Munique, foi diagnosticado com o vírus.

O paciente está em “boas condições” e isolado sob observação médica, de acordo com um comunicado da Secretaria. Não havia detalhes sobre a idade ou a nacionalidade do homem.

“As pessoas que estiveram em contatos (com o paciente) foram informadas em detalhes sobre possíveis sintomas, medidas de higiene e canais de transmissão”, acrescentou.

O vírus, que surgiu na cidade de Wuhan, região central da China, no final do ano passado, já matou 106 pessoas e infectou mais de 4.000, forçando milhões a ficarem em casa durante o grande feriado do Ano Novo Lunar e abalando os mercados globais.

Casos relacionados a viajantes que foram a Wuhan foram confirmados em diversos países, do Japão aos Estados Unidos, mas não há registros de mortes fora da China.

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse que não estava surpreso com a chegada do vírus ao país, mas que o caso na Baviera havia mostrado como as autoridades estavam bem preparadas. Ele afirmou que as autoridades estão fazendo o possível para impedir a propagação do vírus.

“O risco para a saúde das pessoas na Alemanha devido à nova doença respiratória da China permanece baixo”, disse ele, citando a opinião de especialistas do Instituto Robert Koch.

Por Kanishka Singh, em Bengaluru; Kenneth Maxwell, em Tóquio; e Redação Berlim