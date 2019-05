Líder do SPD alemão diz que quer continuar aliança com Merkel

BERLIM (Reuters) - A líder do Partido Social-Democrata alemão (SPD) disse neste domingo que quer continuar trabalhando em uma aliança nacional com os conservadores do partido da chanceler Angela Merkel, apesar de duras derrotas nas urnas nas eleições estaduais e nas eleições para o Parlamento Europeu.

Após descrever os resultados das eleições deste domingo como “extremamente decepcionantes”, Andrea Nahles afirmou que seria importante que seu partido continuasse na coalizão do governo devido à agenda social da legenda, como por exemplo na questão das pensões e aposentadorias.

Reportagem de Madeline Chambers