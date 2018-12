Partido de Merkel escolhe líder para início de nova era na Alemanha

Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durante congresso da CDU em Hamburgo 06/12/2018 REUTERS/Kai Pfaffenbach

HAMBURGO (Reuters) - A União Democrata-Cristã (CDU), da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, votará nesta sexta-feira para escolher quem a substituirá como líder do partido e terá mais chances de sucedê-la na liderança do país.

Os principais candidatos são Annegret Kramp-Karrenbauer, aliada de Merkel e vista como a opção da continuidade, e Friedrich Merz, adversário da chanceler que tem questionado a garantia constitucional de asilo para todos os “politicamente perseguidos” e que acredita que a Alemanha, maior economia da Europa, deveria contribuir mais para a União Europeia.

Em outubro, Merkel anunciou que renunciaria como líder do partido, mas permaneceria no cargo de chanceler, em um esforço para administrar sua saída após uma série de crises desde 2015, quando tomou a polêmica decisão de manter as fronteiras da Alemanha abertas para refugiados fugindo de guerras no Oriente Médio.

O novo líder da CDU será escolhido por 1.001 delegados que votarão durante congresso do partido em Hamburgo. O vencedor provavelmente representará a legenda na próxima eleição federal, marcada para outubro de 2021.