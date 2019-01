Venezuela precisa de eleições livres e justas, diz Alemanha

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

BERLIM (Reuters) - O governo alemão disse nesta sexta-feira que a Venezuela precisa de eleições livres e justas ou que o líder oposicionista Juan Guaido seja declarado presidente interino.

Guaido se autoproclamou presidente interino da Venezuela na quarta-feira e recebeu apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de alguns países latino-americanos, incluindo o Brasil.

O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, não pode ser líder legítimo do país porque as eleições que o reencaminharam ao poder não foram justas, afirmou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert.