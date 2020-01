Comemoração de Ano Novo causa incêndio em zoológico alemão

Zoológico alemão destruído por incêndio em Krefeld 01/01/2020 REUTERS/Thilo Schmuelgen

KREFELD, Alemanha (Reuters) - Uma lanterna chinesa lançada por uma mãe de 60 anos e suas duas filhas adultas durante uma comemoração de Ano Novo causou um incêndio em um zoológico alemão que matou dezenas de animais, incluindo oito símios de grande porte, disseram autoridades.

A polícia de Krefeld, cidade próxima da fronteira com a Holanda, disse que as três mulheres se entregaram ao saber do desastre, no qual cinco orangotangos, dois gorilas e um chimpanzé morreram, além de morcegos e pássaros.

As mulheres haviam comprado cinco lanternas, proibidas localmente e na maior parte da Alemanha há mais de uma década, pela internet, acreditando que elas eram permitidas na véspera de Ano Novo, disse o investigador-chefe Gerd Hoppmann durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

“Já vi muitos e muitos cadáveres humanos”, disse Hoppmann. “E me chocou como os corpos dos grandes símios se parecem com os de humanos quando transformados pelo fogo”.

As mulheres haviam inscrito votos de feliz Ano Novo nas lanternas, que são balões de papel machê que se elevam graças ao calor da chama em seu interior. Quatro foram encontradas nas redondezas, e a quinta foi consumida pelo incêndio no zoológico.

“Elas soltaram as lanternas com bons votos e não tinham ideia do que podia acontecer”, disse Hoppmann sobre as mulheres, que podem ser acusadas de causar incêndio por negligência — algo punível com até cinco anos de prisão ou uma multa.

“Foi corajoso delas se entregarem: isso merece respeito”, acrescentou ele, dizendo que não daria mais detalhes sobre as acusadas, já que elas receberam ameaças.

Reportagem da Reuters TV