EEUU advierte a empresas alemanas de posibles sanciones por construir un gasoducto ruso

Foto de archivo. Logo de proyecto Nord Stream-2 en San Petersburgo. Russia. 1 junio de 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin - RC1F1C540620

BERLIN, 13 de enero (Reuters) - El embajador de Estados Unidos en Alemania advirtió a las compañías involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, liderado por Rusia, que podrían enfrentarse a sanciones si continúan en el proyecto, dijo el domingo un alto cargo de Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Alemania de estar “cautivo” de Moscú debido a su dependencia de la energía rusa y le instó a detener el trabajo en el gasoducto de 11.000 millones de dólares. El gasoducto, que transportaría gas directamente a Alemania bajo el mar Báltico, está abriendo una brecha entre Alemania y sus aliados, ya que privaría a Ucrania de las lucrativas tarifas de tránsito de gas que actualmente tiene. El embajador de Estados Unidos, Richard Grenell, abordó el tema en una carta enviada a varias compañías, dijo la Embajada de los Estados Unidos. “La carta recuerda que cualquier empresa que opere en el sector ruso de ductos de exportación de energía está en peligro bajo las sanciones estadounidenses de CAATSA”, dijo el portavoz, y agregó que otros estados europeos también se opusieron al oleoducto planeado. Alemania y otros aliados europeos acusan a Washington de utilizar su Ley de contrarrestación de los adversarios de Estados Unidos a través de las sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés) para inmiscuirse en las políticas energéticas y exteriores de otros condados debido a su efecto extraterritorial. No hubo una reacción inmediata a las declaraciones de Grenell del gobierno alemán ni de las empresas que participan en Nord Stream 2. Alemania y Rusia han estado en desacuerdo desde que Moscú se anexó a Crimea en 2014. Pero tienen un interés común en el proyecto Nord Stream 2, que se espera que duplique la capacidad de la ruta existente Nord Stream 1. El periódico alemán Bild am Sonntag, que fue el primero en informar sobre la carta, dijo que Grenell estaba intentando chantajear a las empresas alemanas con la misiva. La embajada de Estados Unidos negó la acusación. “Lo único que podría considerarse un chantaje en esta situación sería que el Kremlin se apalancara sobre los futuros suministros de gas”, dijo el portavoz de la embajada. La carta fue coordinada en Washington por varias agencias gubernamentales de los Estados Unidos y no pretende ser una amenaza sino un mensaje claro de la política de los Estados Unidos, agregó el portavoz. El gigante ruso del gas Gazprom está implementando el proyecto conjuntamente con sus socios occidentales: Uniper, Wintershall, Engie, OMV de Austria y Anglo- Grupo holandés Shell. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo el jueves que cualquier sanción de los Estados Unidos contra Nord Stream 2 sería la manera incorrecta de resolver la disputa y que las cuestiones de la política energética europea deberían decidirse en Europa, no en Estados Unidos.

Información de Michael Nienaber, Editado por Mark Heinrich y traducido por Belén Carreño