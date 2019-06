Alibaba registra solicitud para cotizar en Hong Kong tan pronto como en el tercer trimestre -fuente

Foto de archivo del logo del Alibaba Group en las oficinas de la compañía en Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang. Jul 20, 2018. REUTERS/Aly Song/File Photo

HONG KONG (Reuters) - El gigante chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd ha registrado de forma confidencial un folleto para cotizar en la Bolsa de Hong Kong, operación que podría producirse tan pronto como este tercer trimestre, dijo a Reuters una persona con conocimiento directo de la situación. La colocación podría levantar hasta 20.000 millones de dólares, dijeron fuentes el mes pasado, por debajo de la cifra récord de 25.000 millones de dólares de la salida a la Bolsa de Nueva York hace cinco años.

En ese momento, su fundador Jack Ma ya expresó su deseo de cotizar en el mercado de Hong Kong, pero la estructura de gestión de la firma tecnológica chocaba con la regulación bursátil del territorio chino. Desde entonces, la bolsa de valores hongkonesa ha cambiado la normativa para las salidas a bolsa, principalmente para atraer a las nuevas tecnológicas chinas.

La operación registrada en Hong Kong daría a Alibaba amplios fondos para invertir en tecnología, una prioridad para China a medida que el crecimiento económico se debilita y se intensifica la disputa comercial con Estados Unidos.

Alibaba no quiso hacer comentarios a Reuters sobre la operación. La fuente no quiso ser indentificada porque dijo que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación. La noticia fue publicada primero por la agencia Bloomberg.

China International Capital Corp Ltd y Credit Suisse Group AG son los bancos de inversión que coordinan la operación. Estos no respondieron de forma inmediata a las solicitudes de comentarios de Reuters. Ningún otro banco ha sido contratado oficialmente hasta ahora.

El registro del folleto de cotización se produce en medio de un creciente malestar político en Hong Kong que ha suscitado preocupación por el posible impacto en el mercado financiero y los negocios de la ciudad.

Miles de manifestantes han salido a las calles esta semana en este territorio situado en el sur chino en protesta por un acuerdo de extradición con la China continental.

Desde que Alibaba comenzó a cotizar en Estados Unidos su capitalización prácticamente se ha duplicado para convertirse en la mayor compañía cotizada china con un valor superior a los 400.000 millones de dólares.

Con su cotización en Hong Kong, los inversores chinos del continente tendrían el primer acceso directo a una de las mayores historias de éxito empresarial del gigante asiático gracias a la conexión bursátil entre Hong Kong, Shangái y Shenzhen.

Información de Julie Zhu en Hong Kong; información adicional de Mekhla Raina en Bengaluru; escrito por Jennifer Hughes; editado en español de Jose Elías Rodríguez