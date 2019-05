BRF tem terceiro prejuízo trimestral seguido

17/03/2017 REUTERS/Paulo Whitaker - RC1205284020

SÃO PAULO (Reuters) - A BRF, maior exportadora de frango do mundo, disse que perdeu dinheiro pelo terceiro trimestre consecutivo, uma vez que os aumentos de preço que elevaram a receita não conseguiram compensar os custos maiores com ração.

A BRF registrou prejuízo líquido no primeiro trimestre de 113 milhões de reais com operações continuadas, menos do que as expectativas dos analistas de uma perda real de 239,7 milhões no período.

Com o acréscimo de uma cobrança de 863 milhões de reais decorrente de ajustes relativos à venda de ativos na Argentina, o prejuízo no trimestre atingiu 1 bilhão de reais.

A processadora de alimentos também divulgou uma queda de 7,3% no volume de produtos vendidos, o que foi parcialmente compensado por um aumento de 13% no preço de seus produtos.

Os aumentos de preços ajudaram a elevar a receita líquida no trimestre em quase 5%, para 7,4 bilhões de reais, segundo a BRF. Os preços dos alimentos, por outro lado, aumentaram em média quase 35% nos seis meses imediatamente anteriores ao primeiro trimestre, contrariando os esforços de recuperação da empresa.

O Ebitda ajustado, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, um indicador de lucro operacional, ficou em 748 milhões de reais, melhor do que os 676,3 milhões de reais esperados pelos analistas.

Às 10:55, as ações da BRF recuavam 2,8%, a 29,86 reais, entre as maiores quedas do Ibovespa, que cedia 0,85 por cento.