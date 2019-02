BRF vende ativos na Europa e Tailândia para Tyson por US$340 mi, adia metas em 6 meses

10/01/2019 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A exportadora de carne de frango BRF anunciou nesta quinta-feira a venda de operações na Europa e Tailândia para a norte-americana Tyson Foods por 340 milhões de dólares e informou que vai levar mais seis meses para cumprir meta de redução de dívida definida em meados do ano passado.

A venda de ativos para a Tyson incluiu quatro fábricas na Tailândia, uma na Holanda e uma no Reino Unido.

A BRF tinha meta de vender 5 bilhões de reais em ativos até o final de 2018, mas afirmou nesta quinta-feira que o total a ser arrecadado será de cerca de 4,1 bilhões de reais, informou a companhia.

“Em função disso, a companhia estima que a razão entre a dívida líquida e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficará em torno de 5 vezes no quarto trimestre de 2018, incluindo os efeitos pro forma de todas as vendas de ativos já anunciadas, e aproximadamente 3,65 vezes no quarto trimestre de 2019, o que representa um adiamento de seis meses para o alcance das metas”, afirmou a BRF em comunicado à imprensa.

No final de junho do ano passado, quando anunciou as metas, em meio aos impactos da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, o presidente-executivo da BRF, Pedro Parente, havia afirmado que a empresa via como boas as chances de vender os 5 bilhões de reais em ativos na segunda metade de 2018 e que a empresa não faria nenhum desconto nos preços dos ativos. “Vamos vender pelo valor justo e de mercado”, afirmou o executivo na ocasião.

Por Alberto Alerigi Jr.